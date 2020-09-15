Экс-глава комблага Рублевский назначен заместителем гендиректора "Метростроя"

Бывший глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский занял должность заместителя генерального директора "Метростроя", сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе организации. Там уточнили, что должность Рублевский получил 14 сентября.

Он работал председателем комитета по благоустройству с 2014 года, а ушел с поста в октябре 2019 года по собственному желанию - месяцем ранее его исключили из состава правительства. В июне 2020 года бывший чиновник стал советником главы "Метростроя".

Тогда компанией руководил Сергей Харлашкин, до этого занимавший пост председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Из "Метростроя" Харлашкин ушел 31 августа. Организацию временно возглавил ее замгендиректора и главный инженер Алексей Старков. 15 сентября стало известно, что Харлашкин приступил к исполнению обязанностей начальника управления по транспорту Ленинградской области.

София Саттарова

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