Петербург получит еще 841 млн рублей на "коронавирусные" выплаты медикам

Правительство Петербурга заключило дополнительное соглашение с Минздравом о выделении из федерального бюджета еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам, работающим с коронавирусными пациентами, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов заявил, что медики "все эти месяцы – на передовой". Ранее Петербург уже получил из федерального бюджета на выплаты медработникам уже 2,084 млрд рублей, выплаты на 2,5 млрд получили уже 45,5 тысяч сотрудников медучреждений.

Также Петербург заключил допсоглашение с министерством о предоставлении транша на 1,064 млрд рублей на выплаты за выполнение особо важных работ медикам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом. Ранее город уже получил на это 4,440 млрд рублей, выплаты получили 30,6 тысяч медиков.

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