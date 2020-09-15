На набережной реки Карповки продолжат благоустройство

Набережную реки Карповки продолжат облагораживать и в текущем году: если не так давно было сформировано новое общественное пространство на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета, то сейчас специалисты приступили к обновлению противоположного берега, делится пресс-служба Смольного.

Вдоль водного объекта у Ботанического сада будут высажены крупноразмерные деревья (38 штук) и кустарники (500 штук). Для горожан обустроят спуски к воде, установят скамейки и урны, оборудуют велопарковки, выложат гранитную плитку. Кроме того, на территории зеленой зоны появится скульптура "Течение".

"Сейчас выполнена работа по формированию и укреплению бровки откоса набережной. Специалисты монтируют рулонные газоны, а также обустраивают набивные дорожки с укреплением бортов. Уже подготовлены ямы под посадки деревьев", - отчитались о степени готовности объекта в администрации Петроградского района.

Обновление набережной должно быть планово завершено к 15 октября.