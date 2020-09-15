В Шушарах почти разобрали свалку, "оккупировавшую" промзону ещё с девяностых

В промзоне "Шушары" подходят к концу работы по вывозу отходов со свалки, которую чиновники не замечали ещё с 1990-х годов, оповестили в администрации Пушкинского района.

Навалы различных отходов обещают ликвидировать до конца текущего месяца. Общая площадь территории, на которой покоились залежи отходов, превышает 11 тысяч кв метров.

"Данная свалка была организована в 1990-х - начале 2000-х годов. С 2016 года проводится её ликвидация. Сегодня завершается третий этап, в ближайшее время подрядная организация вывезет отсюда все отходы, общий объём которых составлял свыше 120 тысяч м3", - уточнил замглавы администрации Пушкинского района Глеб Мустафин.

После того, как свалочные кучи буду целиком вывезены с местности, территорию покроют землей и засеют травой.

Неделю назад об обнаружении мусорных "артефактов" из 90-х известили в комитете по природопользованию.