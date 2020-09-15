Депутатские планы: какие законы обсудят в Петербурге до нового года

Битва за бюджет, защита зеленых зон и судьба мини-баров. Эти и другие вопросы рассмотрят в осеннюю сессию петербургского парламента. Она начнется в среду, 16 сентября. ЗАКС.Ру попросил депутатов поделиться их планами на первую половину парламентского года. Большинство опрошенных приоритетным направлением назвали социальную поддержку горожан.

Время споров о казне

Корректировка текущего и принятие нового бюджета Петербурга на этот раз пройдут чуть позже, чем в последние годы. Уже на первом осеннем заседании Законодательное собрание рассмотрит инициативу Смольного, снимающую необходимость внести главный финансовый документ города до 15 октября.

Ноябрьская корректировка станет скорее технической, уточнили ЗАКС.Ру в комитете финансов Смольного. Ожидается, что Комфин предложит увеличить уровень доходов - в реальности средств в казну поступило больше, чем заложили в критичных прогнозах весной.

- По расходам будем смотреть по мере необходимости, - добавили в комитете.

Проект бюджета на 2021 год еще не представлен, но сразу несколько оппозиционных депутатов сообщили ЗАКС.Ру, что знают, какие поправки к нему внесут. "Нулевые чтения" в Мариинском дворце показали, что Смольный недостаточно денег планирует выделить на расселение коммунальных квартир, отметил представитель "Яблока" Борис Вишневский.

- Я буду также предлагать направить дополнительные средства на лекарства, на метрополитен, на капремонт, - добавил "яблочник".

Фракция "Справедливая Россия" тоже намерена подготовить поправки к бюджету о капитальном ремонте и поддержке жилищных программ, рассказала депутат Надежда Тихонова. Эсеры, помимо этого, намерены поднять вопросы о ликвидации несанкционированных свалок. В ходе весенней корректировки бюджета это направление расходов сократили, а компенсировать это осенью "забыли", сетует депутат.

Партия Роста традиционно подготовит проект альтернативного бюджета города. Лидер ее парламентской фракции Оксана Дмитриева не стала, опираясь на "нулевые чтения", рассуждать о потенциальных различиях своего документа от предложений Смольного. Она отметила только общие тенденции:

- Единственное, что можно сказать - прогнозы комитет по экономической политике в последние годы делает адекватные. Скорее всего, прогноз и в этот раз будет адекватным. А все остальное… Ну это видно по законам, которые комитет финансов вносит - просто абсурдные вещи.

"Зеленый" вопрос

Помимо принятия бюджета, на осень всегда приходится утверждение поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Депутаты решают, какие городские участки спасти от потенциальной застройки, а какие лишить защитного статуса. Из года в год оппозиционеры безуспешно предлагают для защиты примерно одни и те же территории. Их предложения никогда не принимают, но иногда их заимствуют единороссы и тогда перечень ЗНОП растет.

В этом году опрошенные ЗАКС.Ру оппозиционные депутаты намерены выступить с поправками в защиту Удельного парка, Парка 300-летия Санкт-Петербурга, Ржевского лесопарка, участков в Кузнечном переулке, на улице Савушкина, 112 и Одоевского, 10. Но самым популярным ответом был парк Малиновка, где ранее планировалось строительство православного храма. В Смольном еще год назад объявили, что вопрос с РПЦ решен - удалось найти другую территорию. Губернатор Александр Беглов внес в городской парламент законопроект о включении Малиновки в список ЗНОП. Однако в Заксобрании его так и не рассмотрели.

- Была бы политическая воля. Парк должен быть парком, по-моему, это всем очевидно. Совершенно не понимаю, что тормозит принятие, - высказалась на этот счет депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова.

Помимо корректировки списка ЗНОП, не за горами принятие нового генерального плана Петербурга. Чтения по нему намечены на начало 2021 года. Но депутаты готовятся принять участие в обсуждениях документа уже этой осенью.

Новые штрафы

До конца года определится будущее небольших баров Петербурга. ЗакС, напомним, ранее принял закон единоросса Дениса Четырбока, запрещающий продавать спиртное в помещениях общепита с площадями торговых залов менее 50 кв. м. Недовольство этой инициативой выразили владельцы мини-баров, над которыми нависла угроза закрытия. Их внезапно поддержал губернатор Александр Беглов, который сам же и подписал закон Четырбока.

На базе Заксобрания летом собралась рабочая группа, которой предстояло подготовить новый законопроект, сглаживающий последствия предыдущего. В конце августа Четырбок объявил, что в четырех центральных районах города запретительная мера будет ослаблена - там разрешат продавать спиртное в помещениях от 20 кв. м. Автор инициативы рассказал ЗАКС.Ру, что возможны и другие нововведения.

- Сейчас мы ждем информацию от профильных комитетов. Мы проведем еще одно заседание рабочей группы, на котором определимся с окончательной версией [законопроекта], - сообщил единоросс.

Будучи председателем парламентского комитета по законодательству, Четырбок настроен на плодотворную работу в эту сессию. По его словам, в числе главных направлений для законотворческой деятельности будут соцподдержка и поддержка муниципалитетов, пострадавших от коронокризиса.

- Конечно, будем следить за тем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Не исключено, что ряд оперативных мер придется в законодательной плоскости отработать. Самое главное - реализация положений новой Конституции. Мы ждем выхода федеральных законов, поскольку их анонсировалось порядка 100. Конечно, мы должны оперативно на это реагировать, - добавил Четырбок.

За минувшее лето он уже подготовил несколько инициатив. В соавторстве с Александром Рассудовым из КПРФ единоросс разработал проект закона, запрещающий нестанционарным торговым объектам располагаться на расстоянии ближе 15 м к мемориальным доскам. Депутаты не скрывают, что хотят таким образом отодвинуть от памятных табличек летние веранды кафе и ресторанов.

Другим проектом закона Четырбок и его коллега по партии Мария Щербакова предложили скорректировать правила соблюдения тишины. По их мнению, работы по вывозу твердых коммунальных отходов в период с 8 до 12 часов утра выходных и праздничных дней нужно вывести из-под административной ответственности.

С мусором связан законопроект Четырбока и его однопартийца Алексея Цивилева. Они предложили штрафовать автомобилистов, оставляющих свои машины на пути к площадкам для сбора отходов. Простых граждан - на 3-5 тысяч рублей, должностных лиц - на сумму до 40 тысяч рублей, а юридических - до 500 тысяч рублей.

Похожую инициативу внес губернатор Александр Беглов. Его законопроект вводит административную ответственность за перегораживание автомобилями внутриквартальных проездов. Кроме того, штраф можно будет получить за парковку машин на газонах. Раньше, оказывается, такой ответственности не было. Размеры штрафов те же, что и в законе Четырбока и Цивилева.

Сразу два проекта закона за лето внесли муниципалитеты. Оппозиционный МО "Смольнинское" предлагает обязать местные советы Петербурга транслировать свои заседания в интернете. А депутаты МО № 75 намерены переименовать свой округ в "Александровский". В пояснительной записке говорится, что в честь Александра Невского.

Надежды оппозиции

Со своими инициативами намерено выступить и парламентское меньшинство. В основном, это предложения социальной направленности.

- У нас есть инициатива - однократная выплата всем семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет. По 10 тысяч рублей за счет регионального бюджета. Вы знаете, что в летний период дважды производились выплаты детям до 16 лет. А что, 16 лет уже не ребенок? 17 лет - не ученик? Несправедливость нужно устранить за счет регионального бюджета, - рассказала ЗАКС.Ру депутат Тихонова из "Справедливой России".

Фракция ЛДПР готовит предложение о поддержке многодетных семей с совершеннолетними детьми-студентами очных форм обучения.

- Еще одна наша цель - дополнительная адресная поддержка неполных семей. Именно по этой категории населения серьезно ударила пандемия и ограничительные меры, - заявил лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.

Он также пообещал, что партия будет ратовать за освобождение от административных наказаний нарушителей правил платной парковки, получивших свои протоколы в пандемию. Ранее об этом просила Федерация автовладельцев России.

Коммунисты попытаются вынести на обсуждение проект закона о пакете социальных гарантий для детей войны. По словам лидера фракции КПРФ Ольги Ходуновой, инициатива уже готова, однако в Смольном ее пока не поддержали.

- Мы получили на законопроект не очень хороший отзыв губернатора, хотя, если вы помните, идя на выборы, губернатор произнес вдруг "дети войны" и сказал, что им необходимы льготы, - прокомментировала Ходунова. - А сейчас в своем отзыве он опять ссылается на то, что на федеральном уровне статус детей войны не определен. Хотя в ряде регионов законы о детях, живших в период Великой Отечественной войны, есть.

Есть у КПРФ планы и политические. Фракция продолжит попытки инициировать снижение муниципального фильтра, пообещала Ходунова. Пока все подобные предложения разбивались о позицию единороссовского большинства.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский ожидает, что изменения выборного законодательства могут случиться, но, скорее, в пользу партии власти. Тем не менее, он полагает, что в предвыборный парламентский год есть шанс добиться принятия ранее игнорировавшихся градозащитных или экологических инициатив. Но не политических, уточнил депутат.

Сергей Еремеев

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