На проведение ПМИФ в 2020 году выделили 8,5 млн рублей

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга объявил конкурс на организацию и проведение Петербургского международного инновационного форума в ноябре 2020 года. Максимальная стоимость - 8,5 млн рублей.

В 2019 году форум проводили за 26,2 млн рублей, а в 2018 году - за 26,35 млн рублей. Оба раза победителем конкурса стала компания "ЭкспоФорум-Интернэшнл". В 2020 году в документах закупки сразу указано, что мероприятие пройдет в Экспофоруме на Пулковском шоссе - в 2019 году комитет требовал от подрядчика самостоятельно арендовать площадку и заплатил за это 2,87 млн рублей.

Есть и другие различия между конкурсами. В частности, в 2020 году от победителя просят организовать четыре конференц-зала и две дополнительные зоны. Самый большой конференц-зал должен быть рассчитан не менее чем на 250 человек, указано в документе. В 2019 году комитет требовал две дополнительные зоны и шесть конференц-залов, а самый большой из них должен был вмещать более 500 человек.

Уменьшилось и обязательное количество участников не из Петербурга: в 2020 году ведомство желает видеть не менее 900 человек, а в 2019 году готово было принять не менее 1100 человек.

В 2020 году комитет от подрядчика требует разработку концепции форума, обеспечение присутствия спикеров, продвижение мероприятия, ведение социальных сетей, создание фотографий, обеспечение работы СМИ, общее администрирование организации и проведения форума и другое. В документе нет упоминания про кейтеринг и кофе-брейки. В 2019 году же их подрядчик тоже должен был организовать - на это выделили 1,8 млн рублей.

Петербургский международный инновационный форум ежегодно проходит осенью. В 2020 году его планируют провести с 11 по 13 ноября.