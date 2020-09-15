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17:33

В Уфе активиста оштрафовали за нелестные отзывы о Путине и главе Башкирии

фото ЗакС политика В Уфе активиста оштрафовали за нелестные отзывы о Путине и главе Башкирии

Советский райсуд Уфы счёл, что местный активист Альберт Рахматуллин оскорбил власть в лице президента и главы Башкирии и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей за "оскорбление" представителей власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), делится "МБХ медиа".

В протоколе Рахматуллина уточняется, что поводом для претензий правоохранителей стали его посты в соцсетях, в которых он якобы уничижительно высказывается о Владимире Путине, Радии Хабирове и поправкам к Конституции.

Некоторое время назад на Рахматуллина составили протокол о "неуважении к власти": на его публикации в соцсетях пожаловался некий аноним.

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