Смольный заказал благодарности и грамоты за 2 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга объявила электронный аукцион на поставку 1000 бланков для благодарностей и 700 для почетных грамот. Заплатить за них администрация готова 1,95 млн рублей.

В документации закупки указано, что требуется бланки благодарностей размера А4 с изображением герба Петербурга, орнаментом решетки Литейного моста, грифонами на губернаторской цепи и другими украшениями, символизирующими "историческую роль и современные достижения Санкт-Петербурга в ключевых отраслях науки, промышленности, образовании, искусстве, туризме, торговле, предпринимательстве, а также мореплавании и судостроении", отмечает администрация. Аналогичные изображения должны быть на бланках почетных грамот.

Также к бумагам нужны деревянные багетные рамки и футляры. Последние требуется сделать из "дизайнерского картона серебристого цвета" с прозрачной крышкой из пластика и серебристой лентой для удобного извлечения благодарности или грамоты из футляра.