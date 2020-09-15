"Непорядочек": Loketski обнаружил в промзоне "несанкционированную" радугу

Известный своим злободневным стрит-артом художник Loketski явил Петербургу новое творение, именующееся "Непорядочек": в одну из городских промзон, завидев стилизованную радугу, оперативно прибыли миниатюрные "полицейские", не месте зафиксировавшие "правонарушение".

В работе поучаствовали фигурки правоохранителей, торчащая из бетона арматура и микро-"воронок".

"Не смог пройти мимо этих живописных бетонных балок", - оповестил творец своих подписчиков в Instagram.

Каким-либо поясняющим "действо" комментарием Loketski на сей раз публикацию не сопроводил, однако, напомним, не так давно по указке администрации Невского района педагоги вынуждены были "обрушиться" на соцсети своих учеников в поисках ЛГБТ-пропаганды.

Фото: Loketski / Instagram