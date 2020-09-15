"Сливы яда в канализацию, мусор, гниение": Комиссия по запахам отчиталась о том, что "учуяла" в Петербурге

Минувшим днем члены не так давно созданной комиссии по запахам в Петербурге собрались, чтобы отчитаться, какие миазмы более всего "беспокоят" воздух Северной столицы, оповестили в Смольном. В ходе заседания были установлены 10 основных причин появления неприятных запахов в городе, а также определены меры по противодействию им.

В числе "отравляющих" среду факторов, наиболее влияющих на загрязнение воздуха в городе на Неве, были названы, среди прочего, - несанкционированные свалки, источающие химическое зловоние "яды", изливаемые в стоки; удобрения, залежи мусорных куч, донные гниения и цветение водорослей. Не менее внушительно на экологию влияют ремонт и реставрационные работы, травля грызунов и насекомых.

Ранее, напомнили в Смольном, региональное управление Росприроднадзора направило в локальный суд материалы дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении ФГУП "СКТБ "Технолог"", которое было уличено в сбрасывании сточных вод в реку Славянку.

Кроме того, комитет по природопользованию озаботился деятельностью АО "Экопром", позволявшего себе сброс стоков в реку Мурзинку.

"Члены комиссии приняли решение активизировать работу с руководителями предприятий, являющихся потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха и возникновения запахов", - доложили в Смольном.