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15 сентября, 19:56

Пост Навального после отравления собрал более миллиона лайков за несколько часов

фото ЗакС политика Пост Навального после отравления собрал более миллиона лайков за несколько часов

Первый после отравления пост Алексея Навального в Instagram собрал свыше 1,1 млн лайков за несколько часов.

На 19:50 15 сентября, спустя чуть более шести часов после публикации, "лайк" поставили 1 157 474 человека. Среди всех записей Навального это пока не абсолютный рекорд: например, его пост с треком Яна Яроша & Muzz о президенте Беларуси Александре Лукашенко набрал 2,1 млн лайков.

В первой записи за почти месяц Навальный сообщил, что он "еще почти ничего" не умеет после отравления, но уже целый день дышал самостоятельно, без аппарата ИВЛ. "Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - посоветовал политик.

Ранее кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

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