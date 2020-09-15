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15 сентября, 20:30

Упомянутый в деле о рейдерском захвате петербуржец отсудил 3 млн рублей за незаконное преследование

фото ЗакС политика Упомянутый в деле о рейдерском захвате петербуржец отсудил 3 млн рублей за незаконное преследование

Красногвардейский суд Петербурга взыскал с Минфина 3 млн рублей по иску Юрия Чуба за незаконное уголовное преследование, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Уголовное дело в отношении заявителя было возбуждено в ноябре 2005 года. "Фонтанка.ру" упоминала Юрия Чуба, когда сообщала о заявлении ООО "Торговый дом "Невский", что помещения организации на Невском проспекте захватили неизвестные. Тогда они предъявили документ из налоговой о том, что у торгового дома сменился собственник: реальный гендиректор торгового дома Андрей Коловай оказался заменен в них сначала Владимиром Коловановым, после – Чубом.

Постановление о привлечении Чуба по делу было вынесено в январе 2007 года, тогда же он был объявлен в международный розыск: к тому моменту Чуб уже уехал на Украину к своей матери. В 2009-м Чуба задержали на Украине, спустя полгода передали российским правоохранителям и этапировали в СИЗО "Кресты". Восемь раз дело пытались направить в суд, указал Чуб в своем иске, и в итоге 13 июня 2019 года дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В суде Чуб заявил, что его беспокойные и мучительные переживания тянулись более 12 лет, его здоровье ухудшилось, а ситуация не только причинила нравственные страдания, но и разрушила множественные социальные связи с родственниками, друзьями и коллегами. В общей сложности Чуб просил взыскать с Минфина 9,062 млн рублей, но суд удовлетворил его требования лишь частично.

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