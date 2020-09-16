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9:23

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро по делу об изъятии участка перед Олимпиадой в Сочи

фото ЗакС политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро по делу об изъятии участка перед Олимпиадой в Сочи

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить компенсацию в 5,2 тысячи евро жительнице Сочи Нине Беловой за изъятие земли перед Олимпийскими играми в 2014 году, передает "Медуза".

В 2012 году Росимущество отсудило у Беловой земельный участок, чтобы построить пятизвездочный отель для членов Олимпийского комитета. В итоге Верховный суд аннулировал ее право собственности, решив, что Белова приобрела участок недобросовестно.

Белова просила признать незаконным изъятие земли и нарушенным ее право на справедливый суд, поскольку дело рассматривалось в ее отсутствие. ЕСПЧ не усмотрел нарушений прав собственности, но признал нарушенным право на справедливое разбирательство.

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