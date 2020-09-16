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9:57

Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

фото ЗакС политика Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ёсихидэ Суге, который стал новым премьер-министром Японии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин заявил, что за время работы прошлого японского премьера, Синдзо Абэ, "удалось немало сделать для развития диалога" между Россией и Японией.

"Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", – говорится в телеграмме.

В свою очередь, в МИД Японии заявили, что правительство Японии "исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры", передает РИА "Новости".

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй Мировой войны, споря о принадлежности Курильских островов. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

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