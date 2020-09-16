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10:32

Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

фото ЗакС политика Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

Министерство финансов предложило в 2021 году резко повысить акциз на сигареты, чтобы компенсировать бюджетные расходы из-за пандемии коронавируса, пишет РБК.

Ведомство подготовило проект поправок в Налоговый кодекс. Пока текущая версия предусматривает рост ставки акцизов на сигареты всего на 4%, с 1996 рублей до 2045 рублей за тысячу штук. Минфин предлагает увеличить ставку до 20% - 2359 рублей. То же касается и электронных сигарет и вейпов: ставка на них может вырасти с нынешних 50 рублей до 60-ти вместо запланированных 52 рубля за штуку.

Представитель Минфина заявил, что внеплановое повышение акцизов "позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии". Он добавил, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

Директор по связям с органами госвласти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев предупредил, что повышение акцизов приведет к значительному увеличению цены на пачку сигарет – до 140 рублей. Руководитель по связям с госорганами в России Олег Барвин также предупредил, что подобное увеличение акцизов повлечет рост розничных цен на сигареты в среднем минимум на 20 рублей за пачку.

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