В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

В России за последние сутки выявлено 5 670 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии возросло до 1 079 519 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умерли от коронавируса, по официальный данным, 18 917 человек,из них 132 – за последние сутки.

В Петербурге зафиксировано еще 207 случаев заражения, всего известно о 39 888 заболевших жителей города. 25 петербуржцев признаны умершими от коронавируса, всего в городе насчитывается 2 701 случаев смерти от болезни. В Ленобласти заразились еще 39 человек, всего выявлено 7 378 случаев заражения.

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло до 13 911 человек (+75), в Архангельской – до 12 007 (+75), в Коми – до 7 223 (+58). В Псковской области всего заболел 5 001 человек (+19), в Новгородской – 4 745 (+29), в Вологодской – 3 992 (+42). В Калининградской области в статистику внесены 3 842 заболевших (+32), в Карелии – 3 514 (+29), в НАО – 324 (+1).