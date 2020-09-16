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11:19

ЗакС разрешил Беглову внести проект бюджета после установленного законом срока

фото ЗакС политика ЗакС разрешил Беглову внести проект бюджета после установленного законом срока

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 сентября приняло в первом чтении инициативу Смольного о приостановке до начала 2021 года нескольких положений городского закона о бюджетном процессе.

В частности, предлагается снять ограничение на внесение губернатором проекта закона о бюджете и Петербурга и бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Согласно законодательству, глава города ежегодно передает эти документы парламенту до 15 октября

До этого же срока ЗакС ежегодно принимал инициативы, изменяющие городское законодательство о налогах и сборах и изменяющие бюджет территориального фонда ОМС. Согласно законопроекту Смольного, временное ограничение будет снято.

Однако вице-губернатор Эдуард Батанов, представлявший инициативу в парламенте, заявил, что пока городское правительство все равно планирует внести закон о бюджете 9 октября. В Смольном документ намерены обсудить 6 октября.

Сергей Еремеев


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