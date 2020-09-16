ЗакС разрешил Беглову внести проект бюджета после установленного законом срока

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 сентября приняло в первом чтении инициативу Смольного о приостановке до начала 2021 года нескольких положений городского закона о бюджетном процессе.

В частности, предлагается снять ограничение на внесение губернатором проекта закона о бюджете и Петербурга и бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования. Согласно законодательству, глава города ежегодно передает эти документы парламенту до 15 октября

До этого же срока ЗакС ежегодно принимал инициативы, изменяющие городское законодательство о налогах и сборах и изменяющие бюджет территориального фонда ОМС. Согласно законопроекту Смольного, временное ограничение будет снято.

Однако вице-губернатор Эдуард Батанов, представлявший инициативу в парламенте, заявил, что пока городское правительство все равно планирует внести закон о бюджете 9 октября. В Смольном документ намерены обсудить 6 октября.

Сергей Еремеев

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