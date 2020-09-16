18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:41

Верховный суд Карелии отложил заседание по делу историка Дмитриева из-за болезни адвоката

фото ЗакС политика Верховный суд Карелии отложил заседание по делу историка Дмитриева из-за болезни адвоката

Верховный суд Карелии перенес заседание по апелляции на приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, сообщает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Заседание перенесено на 22 сентября. По словам представителя ВС Карелии, оно отложено по ходатайству адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, сообщившего о своей болезни.

Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии в июле, признав виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура запрашивала 15 лет колонии. Дмитриева с 2016 года обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену. 

ЗАКС.Ру накануне приговора подробно рассказывал о деле Дмитриева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:57 Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

9:23 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5,2 тысяч евро по делу об изъятии участка перед Олимпиадой в Сочи

15 сентября, 20:30 Упомянутый в деле о рейдерском захвате петербуржец отсудил 3 млн рублей за незаконное преследование

15 сентября, 19:26 Фонд миллиардера Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на Венере

15 сентября, 18:52 УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

15 сентября, 18:48 "Сливы яда в канализацию, мусор, гниение": Комиссия по запахам отчиталась о том, что "учуяла" в Петербурге

15 сентября, 18:13 Михаилу Ефремову нашли нового адвоката

15 сентября, 18:10 "Непорядочек": Loketski обнаружил в промзоне "несанкционированную" радугу

15 сентября, 17:42 Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей

15 сентября, 16:59 В Шушарах почти разобрали свалку, "оккупировавшую" промзону ещё с девяностых


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:10 В России снизили стоимость платного обучения в вузах

12:43 Макаров уверен, что Беглов достойно себя проявил в первый год управления Петербургом

12:36 На активиста "Весны" Похильчука составили протокол за акцию против поправок в Конституцию

12:29 Националиста Тесака нашли мертвым в камере

12:28 Макаров высоко оценил результаты "Единой России" на региональных выборах

12:11 ВС не будет отправлять на пересмотр дело Удальцова и Развозжаева

11:51 Макаров: Голову надо опускать только когда молитесь Богу

11:47 Члена "Весны" задержали в Петербурге за акцию 15 июля

11:41 Верховный суд Карелии отложил заседание по делу историка Дмитриева из-за болезни адвоката

11:20 Радзиховский: Из-за страха от Лукашенко исходит неприятный запашок

11:19 ЗакС разрешил Беглову внести проект бюджета после установленного законом срока

11:14 Петербургские депутаты хотят отправить уличных музыкантов в специально отведенные места

11:12 Оппозиционеры ЗакСа раскритиковали законопроект о "специальных местах" для уличных музыкантов

10:54 В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

10:32 Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru