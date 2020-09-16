Члена "Весны" задержали в Петербурге за акцию 15 июля

Петербургского участника молодежного политического движения "Весна" Константина Похильчука задержали правоохранители и увезли для разбирательства в 28 отдел полиции, сообщил сам активист в своем Twitter, сетуя на дальность пути.

Задержание, как ему объяснили люди в форме, связано с акцией против поправок в Конституцию, в которой он участвовал 15 июля.

Напомним, 15 июля на Невском проспекте часами стояла очередь из граждан, желавших поставить свою подпись против переписывания основного закона. За поправки в Конституцию россияне голосовали целую неделю с 25 июня по 1 июля и, по официальным подсчетам Центризбиркома, одобрили их почти 78% голосовавших. Главной поправкой принято называть обнуление предыдущих сроков нынешнего президента.