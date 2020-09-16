ВС не будет отправлять на пересмотр дело Удальцова и Развозжаева

Уголовное дело против левых политиков Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, проведших по 4,5 года в заключении по "болотному делу", отказался отправлять на пересмотр Верховный суд, передает ТАСС.

"Этот приговор не имеет доказательной базы. В результате я имею судимость, которая значительно меня ограничивает, не позволяя участвовать в выборах и свободно перемещаться", - посетовал на заседании Удальцов.

В свою очередь, его адвокат Дмитрий Аграновский напомнил, что ЕСПЧ выявил нарушения в деле, и заявил, что приговор нуждается в отмене.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман с учетом "личностей осужденных" считает наказание обоснованным.

Удальцова и Развозжаева обвинили в организации массовых беспорядков на Болотной площади во время акции 6 мая, сопровождавшейся давкой и столкновениями демонстрантов с силовиками. В ходе митинга задержали свыше 400 участников, а уголовные дела возбудили в отношении более чем 30 активистов.