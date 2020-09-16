На активиста "Весны" Похильчука составили протокол за акцию против поправок в Конституцию

Полицейские составили на активиста "Весны" Константина Похильчука протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), сообщает "Апология протеста".

В протоколе говорится, что Похильчук "добровольно присутствовал в массе граждан не менее 3 тысяч человек" на сборе подписей под иском против поправок в Конституцию, "скандировал лозунги политического характера, выраженные в грубой нецензурной форме". При этом полицейские сослались на то, что акция не была согласована, и на действовавший запрет на публичные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

Похильчука задержали утром 16 сентября.

Напомним, 15 июля на Невском проспекте часами стояла очередь из граждан, желавших поставить свою подпись против переписывания основного закона. За поправки в Конституцию россияне голосовали целую неделю с 25 июня по 1 июля и, по официальным подсчетам Центризбиркома, одобрили их почти 78% голосовавших. Одна из поправок предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина: теперь он может оставаться у власти до 2036 года.