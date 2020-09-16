18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:36

На активиста "Весны" Похильчука составили протокол за акцию против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика На активиста "Весны" Похильчука составили протокол за акцию против поправок в Конституцию

Полицейские составили на активиста "Весны" Константина Похильчука протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга), сообщает "Апология протеста".

В протоколе говорится, что Похильчук "добровольно присутствовал в массе граждан не менее 3 тысяч человек" на сборе подписей под иском против поправок в Конституцию, "скандировал лозунги политического характера, выраженные в грубой нецензурной форме". При этом полицейские сослались на то, что акция не была согласована, и на действовавший запрет на публичные мероприятия из-за эпидемии коронавируса.

Похильчука задержали утром 16 сентября.

Напомним, 15 июля на Невском проспекте часами стояла очередь из граждан, желавших поставить свою подпись против переписывания основного закона. За поправки в Конституцию россияне голосовали целую неделю с 25 июня по 1 июля и, по официальным подсчетам Центризбиркома, одобрили их почти 78% голосовавших. Одна из поправок предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина: теперь он может оставаться у власти до 2036 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 сентября, 16:49 Верховный суд отказался принять иск об оспаривании законности голосования по Конституции

7 сентября, 13:41 Суд прекратил производство по делу об аресте члена УИК Чупрунова

4 сентября, 16:38 Андрея Пивоварова отправили под арест за пост об акции по сбору подписей против поправок к Конституции

1 сентября, 16:48 Работавшим на голосовании по Конституции членам УИК Петербурга заплатят 13,7 тысяч рублей

31 августа, 15:51 Кремль заявил о готовности поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции

28 августа, 17:30 Госсовет может перебраться в Петербург

27 августа, 16:09 В отказе о возбуждении дела о переломе руки Френкелю нашли множество несостыковок

19 августа, 13:33 ЦИК зафиксировал 35 попыток неоднократно проголосовать по поправкам в Конституцию

13 августа, 10:01 Защита журналиста Френкеля обжаловала его штрафы за инцидент на избирательном участке

7 августа, 13:21 Прокуратура заявила, что журналист Френкель "пытался сорвать проведение голосования" по поправкам в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:10 В России снизили стоимость платного обучения в вузах

12:43 Макаров уверен, что Беглов достойно себя проявил в первый год управления Петербургом

12:36 На активиста "Весны" Похильчука составили протокол за акцию против поправок в Конституцию

12:29 Националиста Тесака нашли мертвым в камере

12:28 Макаров высоко оценил результаты "Единой России" на региональных выборах

12:11 ВС не будет отправлять на пересмотр дело Удальцова и Развозжаева

11:51 Макаров: Голову надо опускать только когда молитесь Богу

11:47 Члена "Весны" задержали в Петербурге за акцию 15 июля

11:41 Верховный суд Карелии отложил заседание по делу историка Дмитриева из-за болезни адвоката

11:20 Радзиховский: Из-за страха от Лукашенко исходит неприятный запашок

11:19 ЗакС разрешил Беглову внести проект бюджета после установленного законом срока

11:14 Петербургские депутаты хотят отправить уличных музыкантов в специально отведенные места

11:12 Оппозиционеры ЗакСа раскритиковали законопроект о "специальных местах" для уличных музыкантов

10:54 В России зафиксировано еще 5670 случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 207

10:32 Минфин хочет резко увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru