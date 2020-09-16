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13:10

В России снизили стоимость платного обучения в вузах

фото ЗакС политика В России снизили стоимость платного обучения в вузах

Министерство науки и образования рекомендовало вузам снизить стоимость платного обучения до планки, установленной при приеме в 2019 году, и вузы согласились это сделать, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра Валерия Фалькова.

"На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения является скорректированной до уровня прошлого года", - объявил он, выступая перед депутатами Госдумы.

Фальков подчеркнул, что его ведомство не имеет права обязывать учебные заведения действовать подобным образом, но в данном случае хватило и совместной с Российским союзом ректоров рекомендации.

По данным чиновника, благодаря увеличению в этом году бесплатных мест в вузах на 17 тысяч "на 60% повысилась доступность высшего образования для выпускников".

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