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13:27

Гатчина может стать столицей Ленобласти до конца 2020 года

фото ЗакС политика Гатчина может стать столицей Ленобласти до конца 2020 года

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что статус Гатчины как столицы региона закрепят в Уставе области до конца года, сообщает правительство Ленобласти.

Полностью переезд органов региональной власти в Гатчину завершится в 2022 году. При этом место ежегодного празднования дня образования региона будет по-прежнему определяться с помощью конкурса.

В августе Дрозденко заявлял, что планирует закрепить столичный статус Гатчины, и идея уже получился поддержку на федеральном уровне. Это уже давняя идея, Дрозденко не раз заявлял о таких намерениях с 2013 года, но пока эти планы откладывались. Пока правительство Ленобласти располагается в Петербурге, рядом со Смольным.

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