Никольский доволен организацией школьных обедов в Красносельском районе

Депутат петербургского парламента Евгений Никольский вместе с юными единороссами проинспектировал четыре школы на Юго-Западе города: №№ 414, 391, 270 и 276. Его интересовало то, как реализуется президентское распоряжение, согласно которому учащихся младших классов должны не меньше одного раза в день обеспечивать полноценным горячим обедом. Волновали депутата и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии.

"Очень хотелось посмотреть, каким образом школы реализовали поправки в новое законодательство, каким образом оно исполняется, какие есть дополнительно возникающие вопросы от родительских комитетов, руководителей столовых, директоров школ, преподавателей. Это нужно для того, чтобы ввести дополнения в законодательство в случае необходимости или заострить внимание отдельных руководителей, в том числе глав районных администраций, на возникающих проблемах", - приводит слова законотворца пресс-служба единороссов.

В результате увиденным Никольский остался более чем доволен, аттестовав продемонстрированные ему школьные порядки как "высший уровень". Такого рода рейды по школам Красносельского района он намерен совершать в течение всего учебного года.

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