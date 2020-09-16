18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:55

Клиника "Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленный на лечение Навального

фото ЗакС политика Клиника "Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленный на лечение Навального

Немецкая клиника "Шарите" вернула миллион рублей бизнесмену Евгению Пригожину, который тот перевел на лечение Алексея Навального, говорится в сообщении компании "Конкорд".

"Платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин: первая - Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться", - заявили в компании.

"Конкорд" заявил о переводе Пригожиным миллиона рублей на лечение Навального 7 сентября.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 сентября, 20:54 В ЕС предложили создать "санкционный режим Навального" по аналогии с актом Магнитского

15 сентября, 19:56 Пост Навального после отравления собрал более миллиона лайков за несколько часов

15 сентября, 12:58 Песков: Если Навальный поправится, все этому будут рады

15 сентября, 12:51 "Вчера смог целый день дышать сам": Навальный впервые после отравления появился в соцсетях

15 сентября, 12:33 Волков о заявлении Нарышкина по Навальному: У Путина это не в первый раз так: кто накосячил - того и отправляют позориться публично

15 сентября, 11:26 Нарышкин заявил об отсутствии яда в организме Навального при вылете из России

15 сентября, 9:25 NYT: Навальный намерен вернуться в РФ и продолжить политическую деятельность

14 сентября, 18:48 Сергей Лавров отменил свой визит в Германию 15 сентября

14 сентября, 16:04 Алексея Навального отключили от аппарата ИВЛ

14 сентября, 15:20 Макрон попросил Путина "пролить свет" на ситуацию с отравлением Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:15 Петербуржцев обяжут определиться с типом льготного проездного

18:52 В петербургской школе разразился скандал из-за обязательного измерения температуры

18:48 Ефремов в СИЗО предложил создать российский тюремный театр

18:35 Билли Новику предложили поработать над законом об уличных музыкантах

18:24 Песков сообщил об обсуждении идеи перенести выборы на весну на экспертном уровне

18:21 Расширение проспекта Энергетиков отложили на 2021 год

18:10 В Петербурге подготовили закон о защите населения и материально-культурных ценностей

17:53 Правительство будет бороться с воронами на крыше с помощью ястребов и соколов

17:52 Архангельский губернатор не считает критичным 35-миллиардный госдолг области

17:27 ФАС обратилась к Беглову по поводу транспортной реформы

17:23 "Газпромнефть" оспаривает признание объектов Охтинского мыса памятниками культуры

17:15 Смольный хочет увеличить премии за воспитание детей

16:58 По поручению Беглова на территории МО №65 усилят уличное освещение

16:48 Депутат Васильев пообещал обратиться в Уставный суд

16:25 Правительство Ленобласти хочет запустить скоростную электричку до Гатчины

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru