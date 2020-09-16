Горсуд вернул на пересмотр штраф правозащитницы Теплицкой за акцию у суда по делу "Сети"*

Санкт-Петербургский городской суд отменил штраф в 7000 рублей правозащитнице Яне Теплицкой за летнюю акцию у здания суда, где петербургским фигурантам дела "Сети"* выносили приговор 22 июня. Об этом ЗАКС.Ру рассказала сама правозащитница.

Теплицкая уточнила, что Горсуд вернул дело на рассмотрение в Октябрьский районный суд, который изначально и оштрафовал ее. Аргументация городского суда пока не известна - мотивационная часть решения будет готова позже, уточнила правозащитница.

По ее словам, ни районный, ни городской суд не пытались действительно выяснить, что происходило с правозащитницей у 1-го Западного окружного военного суда 22 июня:

- В частности, в деле всего одна видеозапись приложена, которая называется "Задержание Теплицкой". Эта видеозапись скачана из интернета, на ней нет моего задержания. При этом в материалах дела не указано, ни кто снимал, ни применялся ли фотошоп.

Правозащитница добавила, что также Госуд отправил на пересмотр дела других задержанных 22 июня Елена Кондрахиной и Константина Похильчук. Октябрьский районный суд ранее оштрафовал их на 10 тысяч рублей каждого.

По делу "Сети" осуждены жители Пензы и Петербурга. Петербургских фигурантов – Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина – приговорили к 7, 5,5 и 3,5 годам колонии соответственно. Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и в планах по "дестабилизации политической обстановки" в России.

Филинков и Шишкин рассказали о пытках со стороны ФСБ, в том числе электрическим током. Соответствующие следы на их теле заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

София Саттарова