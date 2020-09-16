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15:31

Правительство потратит 42,6 млн рублей на борьбу с воронами на крыше

фото ЗакС политика Правительство потратит 42,6 млн рублей на борьбу с воронами на крыше

Правительство намерено выделить 42,6 млн рублей на борьбу с воронами на крыше Белого дома в Москве, сообщает РБК.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Проект предусматривает выделение по 21,3 млн рублей в 2021-2022 годах на "организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации".

Председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер считает лучшим способом отпугнуть ворон привлечь их естественных природных врагов – соколов и ястребов. По ее мнению, истребление ворон может привести к обратному эффекту, и на их место придут новые птицы из дикой природы. Сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова сообщила, что в Москве нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять, и они никак не могут вредить крыше, "если кровля сделана не из пластилина".

В Петербурге чиновники тоже пытаются защититься от птиц: в июне Дирекция по управлению объектами административного значения снова пыталась найти подрядчика, который защитил бы крышу "Невской ратуши" от нашествия чаек. Предлагалось за 2,4 млн рублей установить автоматическую защиту от птиц, которая бы воспроизводила разные звуки: сирены, звуки выстрелов, крики хищных птиц, крики "тревоги" и "бедствия" отпугиваемых птиц.

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