Милонову мало временных ограничений на продажу алкоголя

Появляющиеся в публичном поле инициативы, призванные ограничить часы продажи алкоголя на новогодних праздников, прокомментировал петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов. Хоть и формально поддерживая их, политик смотрит на подобного рода меры скептически, если они существуют в отрыве от вспомогательных "антиалкогольных" инструментов.

"Я понимаю, что пока по всей стране наваждение черт-те откуда приехавших предпринимателей, которые пытаются торговать алкоголем круглосуточно, и при этом платят за это участковым и отделам полиции, то вся эта идея превращается в цирк. Ограничить продажу алкоголя не могли еще при коммунизме, когда не было частного сектора, а сейчас не смогут тем более", - поделился он своими соображениями с информагентством URA.ru.

Борьба с повальным "новогодним" пьянством невозможна без методичного контроля за оборотом контрафакта, уверен петербуржец.

"Если мы приравняем реализацию контрафактного алкоголя к хищению бюджетных средств, то санкции и ответственность будет другая. Тогда будет уже не так просто договориться с полицейскими", - рассудил Милонов.

Кроме того, действенным средством ему представляется установление лимита на торговые точки, вовлеченные в реализацию спиртных напитков.

Ранее сократить часы продажи алкоголя на период длинных зимних праздников с 14 до 18 часов предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

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