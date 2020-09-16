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16:25

Правительство Ленобласти хочет запустить скоростную электричку до Гатчины

фото ЗакС политика Правительство Ленобласти хочет запустить скоростную электричку до Гатчины

Руководство Ленинградской области намерено добиться от РЖД введения специальной скоростной электрички, которая курсировала бы между Балтийским вокзалом и Гатчиной. В планах чиновников - запуск поезда, работавшего бы "челночным" методом и тратившего бы на поездку в одну сторону до получаса, о чем говорится на официальном сайте регионального правительства.

"Таким образом мы повысим транспортную доступность столицы Ленинградской области, обеспечив жителей выездом в Санкт-Петербург не только по Киевскому шоссе, но и по железной дороге", - считает губернатор Александр Дрозденко, которому удалось победить оппонентов на выборах в прошедшее воскресенье с разгромным счетом.

Отметим, что сегодня же, 16 сентября, Дрозденко объявил о планах до конца нынешнего года закрепить в уставе области за Гатчиной столичный статус. До сих пор столица региона была "плавающей".

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