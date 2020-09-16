"Газпромнефть" оспаривает признание объектов Охтинского мыса памятниками культуры

Горсуд Петербурга зарегистрировал иск АО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" к КГИОП по спору вокруг Охтинского мыса, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Истцы просят признать недействующим полностью со дня принятия распоряжение комитета об утверждени федеральным памятником культуры крепости "Ниеншанц" XVII века, участков культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI-XVII веков. Предварительное судебное заседание назначено на 6 октября.

АО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" - это переименованный АО "Многофункциональный комплекс "Лахта центр"", который занимается строительством одноименного небоскреба в Лахте. Изначально "Газпром" собирался строить этот небоскреб как раз на месте Охтинского мыса, но после возмущения общественности стройку перенесли. В начале года появились сведения, что "Газпромнефть" все же намерена построить на мысе офисное здание.

Схожий приказ Минкульта оспаривают градозащитники и депутат ЗакСа Борис Вишневский. Они считают неверным признавать памятником культуры только некоторые объекты мыса, а не всю его территорию целиком. В августе Верховный суд отказался признать этот приказ незаконным.

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