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17:52

Архангельский губернатор не считает критичным 35-миллиардный госдолг области

фото ЗакС политика Архангельский губернатор не считает критичным 35-миллиардный госдолг области

На своем первом брифинге в новом статусе губернатор Архангельской области Александр Цыбульский коснулся темы долгов региона перед федеральным центром, которые в нынешнем году стали расти и к концу лета достигли отметки 34,87 млрд рублей. К этому обстоятельству он призвал сограждан отнестись более-менее спокойно.

"Долг абсолютно не критичный. Увеличение госдолга, конечно, произойдет, но это необходимость. Кризисные времена всегда отличаются увеличением бюджетных инвестиций, если мы хотим поддержать экономику и людей. Собственно говоря, именно это мы и делаем. У нас основные траты были на поддержку врачей в период коронавируса", - цитирует его реплику местное издание 29.ru.

Существенных вложений потребовали, по его словам, и иные меры, прямо или косвенно связанные с пандемией. Главное, считает чиновник, что госдолг вырос гораздо менее существенно, чем мог бы, с учетом масштаба эпидемиологических проблем.

"Если посмотреть, даже среди других регионов РФ мы просели меньше всех", - подчеркнул глава области.

На завершившихся 13 сентября губернаторских выборах Цыбульский набрал почти 70 процентов голосов. До выборов не допустили его главного, по оценкам многих политологов, оппонента - кандидата "от Шиеса" Олега Мандрыкина, представлявшего "Яблоко". У оппозиционера нашли некорректные подписи мундепов, не позволившие преодолеть фильтр.

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