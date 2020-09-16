Правительство будет бороться с воронами на крыше с помощью ястребов и соколов

Выделенные кабмином из бюджета 42,6 млн рублей на борьбу с воронами на крыше здания правительства в Москве пойдут на закупку ястребов и соколов, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минприроды.

В ведомстве заявили, что "массовые скопления ворон представляют реальную угрозу". Эти птицы, пояснили в министерстве, "являются переносчиками болезней, ухудшают санитарное состояние, наносят вред зеленым насаждениям и зданиям, памятникам архитектуры".

"Из используемых в отечественной и зарубежной практике средств защиты от нежелательных скоплений птиц эффективным является применение в качестве биорепеллентов (ловцов птиц) специально обученных ястребов и соколов", - сообщили в Минприроды.

По словам чиновников, для наилучшего результата группа рабочих птиц должна состоять из четырех-пяти ястребов и двух-трех соколов, с которыми посменно должны работать 4-6 операторов – сокольников.

Ранее стало известно, что правительство намерено потратить на эти цели 42,6 млн рублей за два года.