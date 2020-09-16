В Петербурге подготовили закон о защите населения и материально-культурных ценностей

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разработал законопроект о гражданской обороне в городе на случай военных конфликтов и при природных или техногенных катастрофах. Защищать от этого будут население, материальные и культурные ценности, сказано в документе. Ведомство уточнило, что подготовило законопроект из-за принятия федерального закона по изменению документа о гражданской обороне в стране в 2019 году.

Согласно проекту петербургского закона, Законодательное собрание города должно следить за исполнением документа. Правительство Петербурга же должно содержать запасы медицинских и материально-технических средств с продуктами. Также городская исполнительная власть обязана разработать и реализовывать планы гражданской обороны и защиты населения, поддерживать "в состоянии постоянной готовности" системы оповещения об опасностях, спланировать мероприятия по эвакуации населения, обеспечить работу необходимых для выживания населения организаций и выполнить другие функции по обеспечению гражданской обороны.

Документ отправлен на антикоррупционную экспертизу. Позже его должны внести на рассмотрение в Законодательное собрание.

Сейчас в Петербурге существуют другие документе о гражданской обороне в городе. В частности, постановление губернатора "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Санкт-Петербурге". В нем также сказано о необходимости создания резерва продуктов, медицинских и материально-технических средств, разработке мер по эвакуации и другого.