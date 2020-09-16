Расширение проспекта Энергетиков отложили на 2021 год

Расширение проспекта Энергетиков в районе железнодорожного переезда, о необходимости которого петербургские чиновники повторяли еще при предыдущем губернаторе, переносится с октября нынешнего года на лето следующего. Это следует из страницы на сайте госзакупок. Дирекция транпортного строительства в настоящий момент принимает заявки от участников будущего аукциона. Крайний срок исполнения подрядных дорожных работ возле дома 15 истекает 30 августа. За них город готов заплатить 162,6 млн рублей

Помимо непосредственно расширения проезжей части исполнитель должен будет поменять дорожное покрытие. Кроме того, в планы РЖД входит привести в порядок пути на данном участке, для которого характерна постоянная пробка в сторону Ладожского вокзала.

Ранее затягиванием работ были недовольны петербургские справедливороссы.