Ефремов в СИЗО предложил создать российский тюремный театр

Актер Михаил Ефремов на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии в СИЗО "Водник" высказал идею создать российский тюремный театр, передает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, Ефремов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО и "пребывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы".

"Так, актер заявил о необходимости создания российского тюремного театра", - сказал Мельников.

Ефремов приговорен к восьми годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которое повлекло смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона – курьер Сергей Захаров – погиб.

фото: Актёр Михаил Ефремов / ВК