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16 сентября, 20:24

Шлосберг резко осудил сокращение числа депутатов Псковского Заксобрания

фото ЗакС политика Шлосберг резко осудил сокращение числа депутатов Псковского Заксобрания

На заседании Псковского областного собрания депутатов большинство из них одобрили инициативу единороссов, по которой число депутатов предлагается снизить с 44 до 26 человек, что объясняется соображениями бюджетной экономии. Один из голосовавших "против", лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, публично озвучил свои аргументы не в пользу этого законопроекта. По убеждению политика, юридического обоснования у него нет и быть не может, зато политический мотив очевиден. Шлосберг считает, что власть сделала выводы из прошлогодней муниципальной кампании, ставшей успешной для его партии, и теперь перекраивает законы о выборах в своих интересах.

"Нельзя вносить политически мотивированные изменения в Устав. Эти изменения резко снижают роль муниципальных районов Псковской области, потому что их доля в этих округах становится меньше. Мы снижаем влияние местного самоуправления на политическую карту области. Мы можем прийти к тому, что в областном Собрании депутатов будут сидеть 26 человек, живущих в Пскове и Великих Луках и выезжающих в свои избирательные округа на гастроли", - заметил демократ.

Последнее, в свою очередь, по мнению Шлосберга, идет вразрез с самим принципом формирования представительного органа власти. Он напомнил, что, меняя структуру или численность областного парламента, нужно делать это, думая не о себе, а "о том, обеспечат ли эти изменения политическую конкуренцию и возможность кадрового роста для политиков Псковской области, для представителей граждан". Со своей протестной позицией "яблочник" оказался в меньшинстве: аналогичным образом проголосовал только его однопартиец Артур Гайдук.

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