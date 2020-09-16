Шлосберг резко осудил сокращение числа депутатов Псковского Заксобрания

На заседании Псковского областного собрания депутатов большинство из них одобрили инициативу единороссов, по которой число депутатов предлагается снизить с 44 до 26 человек, что объясняется соображениями бюджетной экономии. Один из голосовавших "против", лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, публично озвучил свои аргументы не в пользу этого законопроекта. По убеждению политика, юридического обоснования у него нет и быть не может, зато политический мотив очевиден. Шлосберг считает, что власть сделала выводы из прошлогодней муниципальной кампании, ставшей успешной для его партии, и теперь перекраивает законы о выборах в своих интересах.

"Нельзя вносить политически мотивированные изменения в Устав. Эти изменения резко снижают роль муниципальных районов Псковской области, потому что их доля в этих округах становится меньше. Мы снижаем влияние местного самоуправления на политическую карту области. Мы можем прийти к тому, что в областном Собрании депутатов будут сидеть 26 человек, живущих в Пскове и Великих Луках и выезжающих в свои избирательные округа на гастроли", - заметил демократ.

Последнее, в свою очередь, по мнению Шлосберга, идет вразрез с самим принципом формирования представительного органа власти. Он напомнил, что, меняя структуру или численность областного парламента, нужно делать это, думая не о себе, а "о том, обеспечат ли эти изменения политическую конкуренцию и возможность кадрового роста для политиков Псковской области, для представителей граждан". Со своей протестной позицией "яблочник" оказался в меньшинстве: аналогичным образом проголосовал только его однопартиец Артур Гайдук.