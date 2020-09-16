СМИ: По факту смерти Тесака завели уголовное дело

Обнаружение известного националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак мертвым в челябинском СИЗО привело к возбуждению уголовного дела, пишет Znak.com со ссылкой на свой источник в силовых ведомствах. По его информации, дело завели по статье 110 УК ("доведение до самоубийства").

"Сейчас идут неотложные следственные действия и оперативные мероприятия. На месте работают следователи-криминалисты. Изымается все, что могло иметь отношение к произошедшему инциденту, причем как в Челябинске, так и в Красноярске и на пути этапа", - рассказал источник.

Официальный комментарий тоже имеется: по словам помощника главы челябинского управления СК, Владимира Шишкова, в настоящее время по факту инцидента ведут процессуальную проверку.

В интернете 16 сентября получил распространение скан одного из старых писем Тесака, в котором он говорит, что никогда не наложит на себя руки.

Проблемы с законом ультраправый активист имел с конца 2000-х годов. Свой последний срок он отбывал за хулиганство и уничтожение чужого имущества. Предварительная версия его смерти - суицид. В камере, где его нашли, обнаружилась также прощальная записка.

Фото: Максим Марцинкевич / ВКонтакте