Бодрый старт ЗакСа: права музыканта и права депутата

Законодательное собрание Петербурга 16 сентября ударно открыло новый парламентский год. Первое заседание продлилось почти пять часов. Темой дня стала инициатива, регламентирующая выступления уличных музыкантов. Но самые ожесточенные споры вызвала поправка Смольного, ограничивающая право депутатов на корректировку бюджета. Обсуждение этого документа подтолкнуло парламент к вечному вопросу взаимоотношений двух ветвей власти.

Музыка улиц в Мариинском дворце

Проект закона, по которому уличные артисты - не только музыканты, но и, например, чтецы стихов - должны согласовывать свои выступления с чиновниками Смольного, родился еще весной. В парламентском комитете по законодательству посчитали, что это поможет вывести выступающих в легальное поле и застрахует их от риска попасть в отделение полиции. Потом в Петербург пришел коронавирус, и депутатам стало не до артистов. Но сразу же после летних каникул к вопросу вернулись. Тем более, что тема неожиданно получила дополнительную актуальность.

С начала сентября полицейские начали массово задерживать музыкантов, выступавших в центре Петербурга. В отделения попадали десятки человек. На них составляли протоколы по статьям 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) и 19.1 КоАП (самоуправство). Позже комитет по культуре призвал музыкантов согласовывать с властями свои выступления под открытым небом.

Де-юре уличные артисты всегда находились вне легального поля, просто раньше им удавалось договариваться о своих выступлениях за деньги, поделился с ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству и главный инициатор законопроекта Денис Четырбок.

- Если ничего не делать, уличных музыкантов и дальше будут вязать и отбирать у них инструменты на законных основаниях, - отметил он.

В нынешней редакции проекта закона говорится, что играть музыкантам можно будет только в специально отведенных местах, перечень которых предстоит определить Смольному. Места эти должны находиться рядом с учреждениями культуры. Чтобы выступить, артистам придется получить предварительное одобрение чиновников. Четырбок сообщил журналистам, что причиной для отказа может стать опыт выступления артиста пьяным или с экстремистскими песнями в репертуаре. Другая причина банальнее - место просто может быть занято.

Оппозиционных депутатов эта перспектива особенно волнует. Напрашиваются параллели с петербургскими гайд-парками, где как бы можно митинговать всем желающим, но часто сделать это не получается. Площадки оказываются задействованы для проведения патриотических праздников или районных веселых стартов с семью участниками.

- Если завтра захотят спеть песню "Перемен", например, на пересечении Малой Садовой и Невского, выяснится, что там уже поет казачий хор и ходит в кокошниках целует березки. Вот чем все кончится, мы же это уже проходили с митингами, которые теперь нельзя проводить, шествиями, которые, если это не крестный ход, тоже нельзя проводить, - возмутился с трибуны беспартийный Максим Резник.

Несколько оппозиционеров припомнили Четырбоку инициированный им пресловутый "закон о наливайках", который также начинался с благих намерений, а закончился большим скандалом. Парламентарии рассуждали о том, что принятие закона приведет к коррупции. Михаил Амосов обратил внимание, что в тексте законопроекта говорится не об уведомлении, а о согласовании уличного выступления.

- Ничто не мешает органам исполнительной власти завтра сказать, что в заявке должны быть представлены песни, что в заявке должно быть не меньше трех песен, прославляющих правительство, что в заявке должно быть указано, что длина волос музыканта не должна превышать чего-то, - заявил он.

К критикам присоединился даже единоросс Андрей Анохин, в 2020 году появлявшийся на трибуне нечасто.

- Не надо трогать молодежь. В случае, если после принятия этого закона вы пойдете дальше, против парламента весь Невский запоет. Я вам это обещаю, - сказал Анохин.

Остальные депутаты от партии власти, впрочем, инициативу поддержали и на словах и на деле - 31 человек проголосовал "за". Противники законопроекта Максим Резник и Борис Вишневский в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру заявили, что ко второму чтению необходимо добиться максимально большого списка мест, где музыкантам можно будет играть.

- Вообще, я бы ничего не регулировал, если бы была такая возможность. Но если регулировать, то должен быть перечень мест и заявительный принцип, - отметил Резник.

За заявительный принцип выступает и фракция ЛДПР, заверил ее лидер Павел Иткин. Он полагает, что необходимо перенимать опыт Москвы, где существует интернет-сервис "Уличный артист", с помощью которого музыканты подают заявки на бронирование площадок. Четырбок, к слову, заявил журналистам, что со столичным опытом знаком и планирует в конечном итоге предложить Петербургу нечто подобное. Перед вторым чтением он пообещал встретиться с известными городскими артистами, выступающими на улицах Петербурга. Они тоже смогут высказать свои предложения.

Оставьте поправки

Несмотря на то, что первое осеннее заседание длилось почти пять часов, за которые успели обсудить огромное количество вопросов, никто из депутатов не вспомнил о томящемся в СИЗО коллеге Романе Ковале. Его арестовали во время летних каникул, обвинив в махинациях с депутатскими поправками в бюджет. Следователи считают, что единоросс мог получить "откат" за посредничество в выделении денег налогоплательщиков бюджетным организациям. На первом заседании нового парламентского года фамилия Коваля прозвучала только один раз - во время утренней регистрации депутатов. "Коваль отсутствует", - объявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Зато о депутатских поправках спорили много. Смольный пошел на радикальный шаг. Предложил поправить городской закон о бюджетном процессе так, чтобы парламентариям было сложнее корректировать бюджет. Подразумевается, что теперь для увеличения или уменьшения финансирования органа власти или бюджетной организации депутат должен будет спрашивать разрешение у этой структуры. То есть, если кто-то из ЗакСа во время принятия бюджета захочет перераспределить часть денег, выделенных какому-нибудь концессионеру, он должен будет согласовывать это с самим концессионером. И без его одобрения даже внести поправку будет нельзя.

Разумеется, в парламенте такая новелла возмутила многих. Причем единороссы, поправки которых, в отличие от представителей других фракций, принимаются, выступали едва ли не ожесточеннее всех.

- Я в первом созыве возглавлял бюджетный орган Законодательного собрания и был свидетелем рождения депутатской поправки,- вспоминал депутат "Единой России" Сергей Никешин. - Этот механизм был предложен после того, как два раза был провален бюджет. Бюджет, который должен был быть принят в ноябре, принимался в феврале-марте. После этого правительство пришло к нам, депутатам, и мы вместе стали разрабатывать некий механизм, который позволил войти в рабочий ритм... Что сегодня, как мне кажется, происходит? Правительство хочет наступить на те же самые грабли. Пружина все сжимается, сжимается, вы все в раж входите и входите, а мы, к сожалению, все это глотаем, глотаем, глотаем. Вопрос только, до какого времени. А закончится все это не очень хорошо.

Вице-губернатор Эдуард Батанов, представлявший законопроект от лица Смольного, пытался объяснить, что делается все исключительно ради эффективности расходования бюджета.

- Конечно, в мыслях не было покушаться на полномочия депутатов вносить предложения в любой законопроект, в частности, законопроект о бюджете. Безусловно, это право депутата. Но чего бы мы хотели достичь. Давайте скажем себе честно, не все поправки, которые вносятся депутатами Законодательного собрания, имеют шанс быть реализованными, - заверил Батанов.

Однако выходившие на трибуну депутаты, казалось, соревновались, кто назовет больше нормативно-правовых актов, которые Смольный может нарушить своей инициативой. Вообще, проект закона не ограничивается только нормой о депутатских поправках. Он включает большое количество корректировок закона о бюджетном процессе. Большинство из них были продиктованы изменившимся федеральным законодательством. Батанов предложил принять документ за основу, а потом обсудить момент, вызвавший всеобщее недовольство. Единороссы с этим согласились, оппозиционеры - нет и проголосовали против. Лидер фракции справедливороссов Алексей Ковалев сказал, что у него рука не поднимется поддержать этот проект даже с учетом предстоящих корректировок.

Последнее слово осталось за председателем парламента Макаровым. Он попросил Батанова и главу комитета финансов Алексея Корабельникова просто убрать из закона не понравившуюся норму и "не создавать напряжение" в парламенте.

- Если кто-то думает, что мы будем что-то обсуждать… Да никто ничего обсуждать не будет. Обсуждать! Уберите ее во втором чтении, чтобы духу не было этой статьи! - потребовал Макаров.

Опрошенные ЗАКС.Ру парламентарии были единодушны в прогнозах - спорную норму уберут. Так считают даже оппозиционеры. Резник полагает, что Смольный специально вносит в документы радикальные меры, чтобы потом можно было откатить назад и заявить о достигнутом компромиссе.

- Они вбрасывают что-то совсем одиозное, мы за это цепляемся - они это убирают, а все остальное пропускают, - поделился своими мыслями Резник.

Депутат Иткин из ЛДПР предположил, что городское правительство просто передало "дружеский привет" в начале предвыборного года, чтобы парламент "оставался в тонусе".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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