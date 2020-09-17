Беглов дал большое интервью об отношении к Петербургу, мемах о себе и планах на будущее

На телеканале "78" 16 сентября вышел документальный фильм о губернаторе Петербурга Александре Беглове, который представлял из себя интервью главы города о его работе, любимых местах, воспоминаний о детстве и прошлых должностях. Беглов рассказал об отношении к мемам о себе, снова пожурил депутатов за принятие закона о мини-барах и покатался на велосипеде по парку.

Документальный фильм по сути представлял из себя интервью с Бегловым, снятое в разных точках города: то журналист и губернатор катаются на велосипедах в парке, то спускаются в бомбоубежище, то прогуливаются по набережной. Фильм получил название "Александр Беглов: "Я здесь живу". Пояснил такое название глава города в самом начале видео, когда журналист Игорь Максименко спросил у него, почему их интервью проходит на Васильевском острове. "Я здесь живу", - ответил губернатор.

В конце же фильма он произносит более развернутую фразу о своей связи с Петербургом: "Мне немало лет, я занимал очень большие должности, у меня много наград, я работал в разных точках нашей страны… Я здесь живу, это мой город, здесь живут мои дети, мои внуки. Здесь могилы моих родных и близких, здесь история моей семьи. Я живу и для себя, и для города, и для жителей, и для родных и близких".

Слова о том, что его с Петербургом многое связывает, Беглов повторял за фильм не единожды. Например, когда заявил, что совсем не пожалел став губернатором: он здесь учился, начинал строить карьеру, многое узнал - "надо отдавать долги".

Рассказывая о работе во время наступления коронавируса, губернатор в очередной раз поблагодарил врачей за их работу. А говоря об открытых детских площадках Беглов вспомнил историю про ребенка с ограниченными возможностями, которому пообещал, что тот тоже сможет кататься на качелях. Позже в городе открыли детскую площадку для детей инвалидов, добавил глава города.

Журналист Максименко затронул в разговоре с губернатором и "острые" вопросы. Например, спросил про закон о мини-барах, который запрещает продажу алкоголя в общепите площадью меньше 50 кв.м, если он находится в жилом доме. Документ раскритиковали оппозиционные депутаты и сами рестораторы. Последние создали инициативную группу, представители которой вошли в рабочую группу по изменению уже принятого закона. На последнем совещании рестораторы выдвинули предложение изменить размер запретной площади до 20 кв.м. Автор законопроекта депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок заявил, что не будет настаивать на своем предложении о 50 кв.м, но пока поправки в документ еще не до конца сформированы. Встречи с рестораторами и работа над изменением закона продолжится, уточнил парламентарий.

Критиковал документ и Беглов, уже после того, как сам его подписал. Глава города заявил, что депутаты поторопились его принять. Это же мнение губернатор повторил и в интервью телеканалу "78", на что журналист спросил у него, не мог ли он тогда не подписывать закон и отправить его на доработку.

"Придержать не мог", - коротко ответил Беглов и свернул разговор на его инициативу по созданию рабочей группы.

Сказал губернатор и о том, что не обижается на критику в свою сторону и на мемы о нем. К последним, по его словам, он относится спокойно: "Ну развлекаются люди и развлекаются" - это тоже своего рода творчество, уверен Беглов. Он добавил, что запинается иногда не из-за того, что не может говорить, а просто мысль в голове очень быстро бежит. Кроме этого, отметил губернатор, он с детства учил еще два языка: армянский и азербайджанский - это тоже дает о себе знать:

"Там, понимаете, в этих языках разное ударение. Поскольку я с детства учил эти два языка, у тебя в голове ударения смешиваются с теми ударениями. Хотя ты это понимаешь. Ну что? Ну вот это есть в тебе, это в тебе живет, ты же не можешь просто взять и из головы это выкинуть", - рассказал он.

В некоторых своих ранних публичных выступлениях Беглов несколько раз оговаривался, что становилось причиной для шуток. Одну из его ошибок даже стали печатать на футболках, деньги с продажи которых шли на поддержку задержанных на первомайском шествии 2019 года. В тот день Беглов, выступая на Дворцовой площади, случайно сказал, что в городе живут "активнутые и противные" люди.

Самым сложным испытанием для Беглова, по его словам, на первом году губернаторства стала эпидемия коронавируса. Однако, никаких грубых ошибок допущено "практически" не было, уверен глава Петербурга. Помогал пример других стран и Москвы, заявил губернатор. Он добавил, что статистика по количеству заболевших не занижается: "Какой смысл?". Все данные идут напрямую от Роспотребнадзора, сказал Беглов.

В июле же депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский рассказал о разнице между официальными цифрами о смертности от администрации губернатора и разрешениями на захоронения умерших от коронавируса людей. Разрешений выдали на 4,9 тысяч человек, а по данным Смольного умерло только 1,8 тысяч петербуржцев.

Также журналист телеканала "78" поинтересовался у Беглова, какие у него любимые места в городе. Помимо Стрелки Васильевского острова, на которой губернатор с распростертыми руками заряжается энергией, глава города, по его признанию, любит Летний сад, Петропавловскую крепость и Парк Победы. До этого Беглов неоднократно говорил, что любит посещать бомбоубежище Смольного. В видео-интервью губернатор провел для журналистов экскурсию по нему, рассказав, как еще до получения кресла руководителя Петербурга мечтал привести в порядок бункер.

Под конец же интервью журналист попросил Беглова рассказать о планах по улучшению города. Среди перечисленного губернатор упомянул "Почтовый квартал" и арт-парк "Тучков буян". О создании последнего у Биржевого моста вместо судебного квартала неоднократно говорили градозащитники, но власти на диалог не шли, пока Беглов весной 2019 года не презентовал президенту Владимиру Путину проект нового арт-парка на этом месте. Судебный же квартал решили перенести на место "Сада на Неве", что также вызвало критику со стороны градозащитников и оппозиционеров.

"Почтовый квартал" же правительство Петербурга планирует создать вместе с "Почтой России" на территории между Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью и Галерной улицей. Квартал будет включать в себя музейную и пешеходные зоны, а также конгресс-холл, концертный зал, рестораны и кафе. На это планируют потратить 14,5 млн рублей.

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