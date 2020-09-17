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9:51

Госстройнадзор разрешил строительство храма на Крестовском: выделить участок под него предлагал Албин

фото ЗакС политика Госстройнадзор разрешил строительство храма на Крестовском: выделить участок под него предлагал Албин

Петербургское отделение Госстройнадзора санкционировало возведение Крестовоздвиженского храма на Крестовском острове, информируется на сайте ведомства.

Согласно материалам проекта, религиозный объект будет сооружен в пределах участка №9, располагающегося на Константиновском проспекте, к востоку от дома № 11.

Предполагается, что на обозначенной территории построят церковь общей площадью 254 кв метра, помещения церковной школы, колокольни и баптистерии. Кадастровая площадь участка - 2,5 тысячи кв метров.

В 2018 году выделить участок под храм на Крестовском острове предлагал на тот момент ещё вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Тогда заместитель руководителя департамента инвестиций Colliers International Анна Сигалова оценила стоимость участка в 300 млн рублей, в то время как кадастровая стоимость обозначенной территории составляла 15 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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