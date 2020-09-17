"Проект": Следы "Новичка" нашли на бутылке воды, которую Навальный пил в отеле Томска перед вылетом

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили ещё до того, как он прибыл в аэропорт Томска: к такому выводу пришли журналисты "Проекта". Они располагают информацией, что бутылку с водой, на которой специалисты немецкой лаборатории нашли следы "Новичка", политик взял в гостиничном номере.

Пост аналогичного содержания опубликован и в Instagram Навального. Там говорится, что после того, как соратники политика услышали про его экстренную госпитализацию, они вернулись в номер и забрали всё, что могло бы пригодиться в ходе дальнейшего расследования. В числе вещей были и бутылки с водой - на одной из них позже и обнаружили следы токсина.

Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим токсином из группы ядов "Новичок". Позднее к соответствующим выводам пришли независимые лаборатории Швеции и Франции.

Из комы оппозиционер начал постепенно выходить ещё 7 сентября. Несколькими днями ранее его отключили от аппарата ИВЛ - на следующий день он впервые самостоятельно вышел на связь, рассказав о своём самочувствии.