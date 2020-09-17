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Муниципал

10:39

Горизбирком отдал полномочия двух муниципальных избиркомов ТИКам

фото ЗакС политика Горизбирком отдал полномочия двух муниципальных избиркомов ТИКам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия передала полномочия избирательных комиссий муниципальных образований "Рыбацкое" и "Посёлок Понтонный" территориальным избиркомам. Решения приняты на заседании 17 сентября.

Полномочия МО "Рыбацкое" отошли ТИКу №53, а полномочия МО "Посёлок Понтонный" - ТИКу №43. Как сообщила на заседании член ГИК Алла Егорова, муниципальные советы направили в Горизбирком обращения с просьбой переложить компетенции их избирательных комиссий на территориальные. 

После муниципальных выборов 2019 года ГИК направил в советы МО письма с предложением передать полномочия ИКМО территориальным комиссиям. Такое решение Горизбирком принял из-за произошедших на мунвыборах нарушений, которые совершили муниципальные избиркомы.

София Саттарова

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