Невзоров уподобил визит Лукашенко сеансу стриптиза для Путина

Публицист Александр Невзоров в насмешливой форме интерпретировал недавний визит белорусского президента Александра Лукашенко в Сочи, где ему в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удалось добиться предоставления кредита в размере 1,5 млрд долларов. Для Невзорова поведение Лукашенко выглядело как обслуживание клиента, зашедшего во "взрослое" заведение.

"Организаторы переговоров в Сочи очень плохо подготовились к этим переговорам: пилон в зале для переговоров не был установлен. Лукашенко в таких тяжелейших условиях вынужден был демонстрировать такие сложные фигуры, как тройной обвив и похлопывание ляжками просто на стуле, без музыки. Это очень тяжело – без музыки и без шеста. И, конечно, вся эта стрип-композиция называлась "Отдается агроном, весь испачканный говном", это же понятно", - отметил он в авторской радиопрограмме.

Невзоров признался, что был удивлен выдержке Путина, который смог "не заржать", видя перед собой столь откровенные "пресмыкательства". Также публицист предположил, что Путин мог быть не в курсе, что его собеседник уже никого, кроме своей семьи и силовиков не представляет и, по сути, называет себя президентом по недоразумению. Согласно прогнозу радиоведущего, вероятнее всего недавний гость Сочи вынужден будет скрыться из своей страны в ближайшем будущем, сменить внешность и поселиться где-нибудь на подмосковной даче.

Напомним, что со дня президентских выборов 9 августа в Белоруссии продолжается политический кризис: огромная масса протестующих граждан не признает Лукашенко действительным победителем выборов и требует его ухода. В ответ демонстрантов задерживают на "сутки" и бьют, а лидеров оппозиии помещают в СИЗО. Россия признает правящего уже более 26 лет Лукашенко легитимным руководителем.