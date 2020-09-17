Хабаровские полицейские задержали участницу протестов в поддержку Фургала

В Хабаровске задержала Лариса Петрова - участница акций в поддержку пребывающего под арестом экс-краевого губернатора Сергея Фургала, уведомляет "ОВД-Инфо".

На активистку составили протокол об участии в несогласованном мероприятии, создавшем помехи в движении транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) из-за шествия 12 сентября.

Петрову уже доставили в суд, в ближайшее время начнется рассмотрение её дела. Помогать девушке в суде будет адвокат "ОВД-Инфо" Андрей Петренко.

Напомним, начиная с 11 июля в Хабаровске и других городах края систематически проходят протесты в поддержку Фургала. До 18 июля местные правоохранители практически не препятствовали проведению митингов, однако после стали активно задерживать демонстрантов. Фигурантами разбирательств стали жители не только региона, но также Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Сочи, Перми, Иркутска, Новосибирска и других.