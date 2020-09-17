КСП нашла в МО "Георгиевский" нарушения на 85 млн рублей

Петербургская Контрольно-счетная палата закончила изучать финансово-хозяйственную деятельность муниципалов из МО "Георгиевский" за период 2017-2019 годы. Формируя и исполняя бюджет, ответственные лица в муниципалитете, согласно проведенной проверке, допустили более 300 нарушений на сумму, превышающую 85 млн рублей. Возглавлял аудиторскую работу Юрий Шутов.

Среди примеров нарушений выделяется нецелевое расходование бюджета: 13 млн рублей вместо профилактики терроризма и уроков гражданской обороны пошли на аренду ковров, ремонт туалетов и установку дверей.

"Также за счет средств муниципальных программ были приобретены кондиционеры, мебель, программное обеспечение, канцелярские и хозяйственные товары для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Примечательна также любовь муниципалов к премиям, надбавкам и иным стимулирующим денежным вознаграждениям. За отчетный период их набралось на сумму 22,9 млн рублей, что КСП квалифицирует как неэффективное расходование средств. Причем в отчете контрольного ведомства отдельно подчеркивается. что невозможно проверить, как премии повлияли на качество работы: нет критериев, чтобы определить результативность.

В МО "Георгиевский" не раз безосновательно завышали начальную цену контракта, что в сумме привело к потерям для местного бюджета примерно на 1 млн рублей. Известно, наконец, и о случаях приемки работ, не соответствовавших по своему качеству техническому заданию.