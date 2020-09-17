Путин "подарил" Медведеву на день рождения орден "За заслуги перед Отечеством III степени"

Российский глава Владимир Путин в день рождения экс-премьера Дмитрия Медведева, который прошел ещё 14 сентября, наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством III степени". Соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

Указано, что Медведев награжден "за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Дмитрий Медведев был премьер-министром с 2012 по 2020 год, на сегодняшний день он занимает должность председателя Совета безопасности РФ. Он также по-прежнему остаётся главой "Единой России".