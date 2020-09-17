В Луге нашли останки более ста человек, убитых в годы ВОВ

На юге Ленинградской области, на территории Луги специалисты-поисковики смогли обнаружить в земле останки более 130 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. Находка стала основанием для возбуждения уголовного дела.

"Военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа и членами военно-патриотического поискового объединения "Витязь" в рамках проведения мероприятий по поиску захоронений погибших граждан времен Великой Отечественной войны на одном из земельных участков в городе Луга Ленинградской области были извлечены скелетированные останки 134 человек, среди которых женщины и дети", - гласит сообщение.

Предположительно, убитые могут быть жертвами специального пересыльно-фильтровочного лагеря, созданного немцами. В него попадали не только военные, но и обычные коммунисты вместе со своими семьями, в том числе чиновники. В лагере с чрезвыйчайно строгими порядками практиковались регулярные расстрелы.

Исследование местности в настоящее время продолжается.