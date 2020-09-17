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12:41

Суд допросил свидетелей по делу об отмене итогов выборов в МО "Дворцовый округ"

фото ЗакС политика Суд допросил свидетелей по делу об отмене итогов выборов в МО "Дворцовый округ"

Куйбышевский районный суд на заседании 17 сентября допросил двух свидетелей об отмене итогов муниципальных выборов на избирательном участке №2180 в МО "Дворцовый округ", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Истец - бывший кандидат в муниципалитет от КПРФ Дмитрий Чистов - требует отменить итоги голосования так как их подвел муниципальный избирком вместо участкового. Его представитель в суде, юрист КПРФ Татьяна Дьячкова со ссылкой на законодательство пояснила ЗАКС.Ру, что итоги должна была подвести участковая избирательная комиссия. Если она этого не сделала, то выборы признаются недействительными, уточнила Дьячкова.

На суде свидетели подтвердили, что УИК не сформировал итоговый протокол и разошёлся. По словам свидетеля экс-кандидата в мундепы Игоря Басова, члены участковой комиссии сложили бюллетени в железный шкаф и опечатали. Когда же он пришёл на подсчёт голосов в ИКМО, бумаги уже лежали на столе, заявил свидетель. Он добавил, что на участке все бюллетени были неровными: они слишком большие и для того, чтобы кинуть бумагу в ящик для голосования, избиратели их складывали. В ИКМО же для подсчета предоставили ровные бюллетени, отметил Басов. Это же подтвердил другой свидетель - член ИКМО "Дворцовый округ" с правом совещательного голоса Дмитрий Наумов. Он сказал, что не ясно, откуда принесли пачки с бумагами. Кроме этого, на упаковках не было подписей членов УИК, добавил Наумов. Он отметил, что записывал подсчёт голосов на видео и готов его предоставить. 

Дьячкова ходатайствовала о просмотре видеозаписи. Для уточнения, какие именно моменты необходимо просмотреть, судья объявила перерыв до 24 сентября.

В МО "Дворцовый округ" всего 10 муниципальных депутатов. Из них шесть в новом совете представляют "Единую Россию", а остальные поддержаны "Яблоком" или "Объединёнными демократами".

София Саттарова

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