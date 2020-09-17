Четырбок и Мартемьянова поучаствовали в открытии центра в поддержку семейных ценностей

В Петроградском районе Петербурга 17 сентября открылся первый консультационный центр новой организации "Правила роста". Она намерена поддерживать инициативы, направленные "на распространении в обществе семейных ценностей, укрепление институтов брака, родительства и детства как основы развития и безопасности страны".

Церемонию открытия поддержали депутаты Заксобрания от "Единой России" Денис Четырбок и Юлия Мартемьянова, а также заместитель главы Петроградского района Елена Ячменева. Кроме того, в рамках презентации выступили инициаторы проекта: миллиардер, вице-президент холдинга "Адамант" Аркадий Теплицкий, руководительницы организации "Женщины бизнеса" Ольга Ходаковская и Екатерина Глейзер.

Теплицкий заявил, что открытие центра поддержал Совет Федерации и лично её председатель Валентина Матвиенко. Тем не менее, бизнесмен отметил, что единственным источником финансирования "Правил роста" пока является холдинг "Атаман", но он надеется на поддержку и других предпринимателей.

Ходаковская объявила, что центр "Правил роста" будет оказывать бесплатные консультации для многодетных родителей и женщин, находящихся в декрете. Организация планирует помогать оформлять документы для получения льгот и пособий. Среди глобальных целей "Правил роста" - уменьшение количества разводов, рост рождаемости и пропаганда "традиционных ценностей".

В ближайшее время организация намерена открыть новые центры как в различных районах Петербурга, так и других регионах.

Сергей Еремеев

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