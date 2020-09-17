После инаугурации Дрозденко отправит правительство Ленобласти в отставку

Избранный губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен после своей инаугурации отправить региональное правительство в отставку, делится "Коммерсант".

Он напомнил, что по уставу у него имеется 30 дней на подготовку новой структуры областного правительства.

Инаугурация Дрозденко состоится сегодня в 14:00.

Ранее региональный глава заявил о готовящейся ротации в локальном правительстве. Изменится состав не только среди вице-губернаторов, но также в стане комитетов, глав районных администраций и прочих структурах.

На прошедших выборах Дрозденко получил поддержку 83,6% населения.